Uno stupido scemo di guerra

“STUPIDORISIKO - una geografica di guerra”

Una geografia fisica e politica sconvolta da quella militare, bellica, moderna e contemporanea (i conflitti che si riaccendo a singhiozzo in tutti i continenti sono oltre 170). Un fuoco acceso di morte che non si spegne mai... è può diventare un incendio globale (e un inferno). In scena si cerca di spegnerne i pericoli, raccontando la deriva guerrafondaia dell'umanità, diffondendo pace e tolleranza con le armi ragionevoli dell'ironia. Gli anni che sconvolsero il mondo sono segnati dalle armi (tecnologia e ricerca fanno la loro parte...) in barba alla pace e ai diritti delle persone più deboli e indifese (vedi Ucraina). Educarsi a educare perché offendere e uccidere non è più naturale (è così stupido!) per chi sa pensare, e amare.