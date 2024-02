USA/ITA: Kanye West con i gemelli D'Innocenzo

“Talking/Once” per la regia dei gemelli D'Innocenzo è un videoclip cinematografico interpretato dal rapper con la figlia avuta da Kim Kardashian in storie di legami di sangue e famiglia. L'album controverso che farà ancora una volta discutere, anticipato da un video su YouTube, lancia l'album VOLTURE in coppia con l'altro rapper Ty Dolla Sign in tre volumi fino a primavera inoltrata. “Ye”(nomignolo abbreviato di Kanye West) sta facendo discutere il web e sopratutto i social per le sue prese di posizione 'maschiliste', predatorie e tossiche, riguardo alla moglie BIANCA CENSORI. Il musicista-produttore ha un legame artistico e personale con i gemelli del cinema italiano che presenteranno alla Berlinale il loro ultimo film: “DOSTOEVSKIJ”.