Verso "Jbees in Orchestra IV": la band prepara il concerto del 20 gennaio, ricco di novità

Tra live e sessioni di prove i Jbees si avvicinano a grandi passi all'appuntamento del 20 gennaio. Il concerto al Nuovo di Dogana promette faville, pieno di novità ma sempre con il meglio della disco music 70/80. Sul palco, 3 importanti realtà del panorama musicale sammarinese e italiano: oltre ai JBees, in esclusiva per l’evento con formazione completa di 14 elementi; percussionista, orchestra d’archi Rimini Classica e la Corale San Marino, per un totale di 50 artisti.

Ci sono voluti diversi mesi di lavoro – spiegano gli ideatori e produttori di Jbees in Orchestra, Roberto Moghe Moretti e Alessandro Silvagni - per un evento capace di unire e catalizzare l'attenzione di diversi territori. Un impegno che ripaga. Già molto buono l'andamento della prevendita biglietti, l'auspicio è ancora un sold out come nelle precedenti edizioni (prevendita on line su vivaticket.it).

Nel video le interviste di Annamaria Sirotti agli ideatori e produttori di "Jbees in Orchestra", Roberto 'Moghe' Moretti, direttore artistico FUN4all e cantante; e Alessandro Silvagni, manager e chitarrista Jbees