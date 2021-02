Verso l'8 marzo con 4 donne RAI

Film sul NUBILATO diretto e realizzato, tratto dell'omonima commedia teatrale, firmati dallo stesso Apolloni. Copioni chiaramente e spudoratamente ispirati a “Una notte da leoni” tutto al femminile e squisitamente corretto... all'italiana. 4 amiche d'infanzia dalla scuola alla vita 20 anni dopo sono, in fondo, le stesse... difficile rifarsi, cambiarsi dentro, rivoluzionare carattere e temperamento. Aleggia “Nono sono una signora” con e della Bertè anche in video a cadenzare battute con la martellante colonna sonora che fa riferimento ai maschi, uomini, compagni e mariti 'intramontabili' per vizi e poche vitù nei decenni. Chiara celebra un addio che accompagna anche le altre amiche. Nella pellicola le 4 attrice tradiscono una vera amicizia affettuosa, addirittura sul set, e questa è forse la cosa più commovente dell'intero lavoro nato per far ridere ma che fa pensare.

