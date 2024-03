Via Crucis di CL, anche una raccolta per i cristiani in Terra Santa

Nel venerdì Santo, la proposta di Comunione e Liberazione San Marino Montefeltro con la Via Crucis lungo un percorso suggestivo e simbolico. Dal Convento di Sant'Igne in cammino fino alla Basilica di San Leo. Un gesto che il movimento ripropone dal 2016, rifacendosi all'idea di Don Luigi Giussani che, negli anni '70 era solito portare i suoi ragazzi nello stesso percorso per celebrare la Passione di Gesù. Il cammino è stato accompagnato, oltre che dai brani evangelici della Passione, da letture da Il mistero della carità di Giovanna D’Arco di Charles Péguy e dai canti della tradizione cristiana. Presente dalla prima edizione anche il Vescovo Mons. Turazzi ha partecipato sottolineando la bellezza di un gesto essenziale che poggia su radici di sorprendente vitalità. Effettuata anche una Colletta in favore dei cristiani in Terra Santa come segno concreto di partecipazione alle loro sofferenze.