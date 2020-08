Volontari “blended”: al Meeting20 speciale lavorano già

I volontari al meeting

Cambia il lavoro volontario al Premeeting ma l'impegno rimane la colonna portante di tutta l'edizione speciale in presenza e da fuori visto che si può essere volontari al Palacongressi e Ambassador (operando a vari livelli dalla propria città). Saranno centinaia e non migliaia, infine, rispetto ai decenni passati ma altamente specializzati e motivati nel senso che provengono da zone o regioni limitrofe e soprattutto sono figure tecniche in formula 'realizzativa'. Tutti possono dare una mano ed essere AMBASSADOR non in presenza ma in consistenza... in modo pratico si collabora dall'esterno alla comunicazione, convegni e mostre, ma soprattutto ai SOCIAL MEDIA senza limiti puoi coinvolgere tutti.

