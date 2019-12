Will Smith diventa un cartone e fa il piccione

L'agente segretissimo... Lance Sterling ha il fascino nascosto del detective maledetto e piace alle donne soprattutto perché somiglia a WILL SMITH (che per la fama internazionale anche in Italia diventa addirittura un cartone) ma dovrà vedersela con le sembianze di un piccione. Walter BECKETT, invece, è più ALTER che EGO di LANCE-SMITH: uno scienziato che realizza gadget geniali alla 007 per le spie ma sfigato e con difficoltà di relazione. Per un caso fortuito i nostri eroi diventano la coppia di investigatori perfetta. Il film nasce dal cortometraggio “PIGEON IMPOSSIBLE” (piccione della missione, impossibile) ed è tutto dire... La nota casa automobilistica tedesca AUDI ha disegnato un prototipo d'autovettura 'animata' appositamente per il film e Will Smith.

