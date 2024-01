Winehouse torna al cine in "black"

Amy Winehouse

“E io ritorno in lutto”, in nero, al buio. La canzone che ispira il film racconta meglio di tutto la fine di un talento a 27 anni, il lutto. Amy Winehose tace, non canta più..., dal 2011, e dal 2016 con il docu AMY, vincitore di un Oscar, non la si vede più: fino al film di Taylor Johnson con Marisa Abela. WINEHOUSE è una cantautrice londinese di origine ebraica con un'educazione giovanile che ha influenzato la sua breve vita da pop star. Il vissuto e la sua musica (dentro al filone contemporary R&B) risentono della sensibilità malinconica della sua cultura d'origine arricchita da un talento istintivo. Altra componetene saliente è la scelta della regia affidata all'artista concettuale (movimentoYoung British Artits) Sam Taylor Johnson. Il regista ha esposto al MoMA e al Centro Pompidou ed è l'autore della biografia di John Lennon. Marisa Abela, poi, è lei...