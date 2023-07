Wonka come Umpa Lumpa

Il film è la storia del giovane WONKA prima e dopo LA FABBRICA DI CICCOLATO in una sceneggiatura costruita sul libro di Roald Dahl del 1964 e sui movie di Gene Wilder anni 70 e Jhonny Depp primi 2000. Musicista e ballerino di tip-par Chalamet è entrato subito nel ruolo magico e colorato del musical stile fantasy: colori, ballo, canzoni e tanta ironia tipica dell'attore intrinseca al personaggio trasognato dolce come la ciccolata magica. Sogni e bocconi dolci, pian piano, cambiano il mondo degli adulti se imparano a volare come i bambini (e Wonka è un bambino come Umpa Lumpa - Hugh Grant).