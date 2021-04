Bollettino statistica: l'ombra del Covid su dati economici e saldo naturale

Per quel che riguarda la popolazione al 31 marzo 2021 i residenti sono 33.604 unità e la popolazione presente, comprendente anche i soggiornanti, ammonta a 34.765. I cittadini sammarinesi sono aumentati di 56 unità, mentre i deceduti sono stati 90, 9 in meno rispetto al primo trimestre 2020. Le persone decedute per cause legate al Covid sono 28 (31,1% del totale). Il saldo naturale relativo ai primi tre mesi del 2021 è pari a -34 unità, lo scorso anno era pari a -49 unità. I matrimoni celebrati sono stati 11.

Sul fronte delle imprese il totale di quelle presenti ed operanti in Repubblica è pari a 4.920 unità registrando, rispetto al 31 marzo 2020, un decremento di 33 aziende. Analizzando i vari settori il Commercio è cresciuto di 9 unità, + 10 per “Istruzione e Cultura”, mentre variazioni negative si rilevano per le “Attività manifatturiere” (-17 unità), “Attività Professionali, Scientifiche e Tecniche” (-12 unità) e “Altre attività di Servizi” (-10 unità pari).

Il Covid si fa sentire nei dati relativi la turismo: in tre mesi 76.257 visitatori sono saliti sul Titano (-54% rispetto allo stesso periodo del 2020).









22.520 le persone che compongono la forza lavoro con una diminuzione 261 unità rispetto al 2020, imputabile interamente ai lavoratori dipendenti del settore privato. 1.626 sono lavoratori indipendenti, 1.048 sono i disoccupati totali (4,7%), di cui 803 sono disoccupati in senso stretto. I lavoratori dipendenti del settore privato, nell’ultimo anno sono diminuiti complessivamente di 113 unità; la diminuzione più consistente si rileva nei settori: “Noleggio, Agenzie di Viaggio, Servizi di supporto alle imprese” (-75 lavoratori), “Attività dei Servizi di Alloggio e Ristorazione” (-40 lavoratori), “Altre attività di servizi” (-33 lavoratori) e “Attività Finanziarie e Assicurative” (-31). I settori che hanno aumentato il numero di lavoratori impiegati sono: “Trasporto e Magazzinaggio” (+36 lavoratori), “Servizi di Informazione e Comunicazione (+39 lavoratori ) e “Attività Professionali, Scientifiche e Tecniche” (+28 unità lavoratori). Nel Settore Pubblico Allargato i lavoratori sono diminuiti di 26 unità nell’ultimo anno. Negli ultimi dodici mesi il numero di frontalieri è diminuito di 280 unità.

Infine, sul fronte trasporti, al 31 marzo 2021 il totale dei veicoli registrati in Repubblica è di 53.713 (5 veicoli in meno nell’ultimo anno) e le immatricolazioni di veicoli, 531 nei primi tre mesi del 2021, hanno registrato una diminuzione di 77 unità (-13%) rispetto al primo trimestre 2020.