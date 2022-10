Coe: San Marino presenta “The lovely places”, Filippo Francini al Forum di Chania

Una ricca offerta di itinerari che spazia dal Titano ai territori limitrofi fino ad altre regioni italiane con il desiderio di spingersi verso nuovi paesi partner. Al Forum organizzato a Chania sull'isola di Creta, dal Consiglio d’Europa, il Direttore del Dipartimento Turismo e Cultura Filippo Francini, accompagnato dal consulente Stefano Moroncelli, ha presentato i progetti attualmente attivi in Repubblica durante il panel dedicato al TSG4 Eusair sul turismo sostenibile.

“Per San Marino - ha spiegato Francini - pensare una politica di sviluppo turistico con gli itinerari culturali è allo stesso tempo locale, regionale e nazionale ma diventa interregionale e internazionale per la posizione in cui San Marino si trova come enclave di un altro paese in stretto contatto con le due specifiche regioni italiane confinanti, Emilia-Romagna e Marche, con cui condivide origini, storia e percorsi culturali”.

Presentato nell'occasione il progetto The Lovely Places, nato dalla creazione del Tavolo Turistico Territoriale (TTT), “progetto creato per fare del territorio un incubatore di innovazione e valorizzazione delle eccellenze nel rispetto degli obiettivi di sostenibilità dell’Agenda 2030 dell'Onu. Di qui l'esigenza di allargarsi auspicabilmente a nuovi paesi partner, come ad esempio la Croazia, unita a San Marino da uno stretto legame che affonda le radici proprio nelle origini del Santo fondatore; o la Grecia che – si è detto - potrebbe favorire in futuro “l’assegnazione di Fondi Europei per lo sviluppo di progetti e itinerari culturali che ne prevedano l’estensione a quei territori”.