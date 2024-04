FULI-CSdL: “Solidarietà ai lavoratori della Cotes"

La FULI-CSdL esprime solidarietà a tutti i lavoratori della Cotes in una nota. Il gruppo, ricordano, è proprietà di un imprenditore sammarinese e già da tempo anche sul Titano si registravano incertezze a causa della conclusione del progetto fibra ottica ed il rischio della perdita di importanti appalti. A San Marino tutte le sigle sindacali hanno sottoscritto l’accordo con l’ANIS e la Segreteria di Stato per il Lavoro per la messa in mobilità di 24 lavoratori su 36.

Il Governo, accusa il sindacato, ha disatteso una delle diverse deleghe introdotte che avrebbe dovuto reintrodurre specifiche tutele per coloro che perdono il lavoro in età avanzata. Tra i lavoratori della Cotes ve ne sono diversi prossimi alla pensione.

In merito al recente accordo firmato tra la Segreteria agli Esteri, TIM San Marino, TMS e Telenet, la FULI-CSdL ricorda che quest’ultima ha in comune con la Cotes lo stesso Amministratore ed ha attualmente in organico solamente 2 dipendenti amministrativi ritenendo che gli ex dipendenti Cotes debbano avere la precedenza, a parità di professionalità richieste.