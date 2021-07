Lonfernini striglia la Cdls: "Definirli irrispettosamente 'lavoretti' è la scadente interpretazione di una realtà in cambiamento"

A poche ore dalla riunione del Consiglio Confederale CDLS, Teodoro Lonfernini risponde agli attacchi del sindacato al Decreto sul Lavoro occasionale. "Definirli “lavoretti” e “lavoro usa e getta”, - osserva il Segretario di Stato al Lavoro -rappresenta, a mio modo di vedere, la scadente interpretazione di una realtà che vive un profondo cambiamento; ogni lavoro e ogni strumento che lo favorisca hanno la propria dignità che deve essere riconosciuta e salvaguardata".

Invita pertanto la CDLS "a rivedere le proprie posizioni e all'uso di una terminologia adeguata e riguardosa di ogni forma di lavoro". Quindi critiche verso una partecipazione al confronto che sarebbe potuta essere più attiva da parte della Confederazione Democratica: "usare il tema, ora, come espediente di contestazione per far sentire la propria voce nell'attesa di celebrare il loro Congresso Generale del prossimo autunno o per crearvi attorno una attenzione strumentale risulta del tutto singolare".









Lonfernini esorta infine il sindacato "ad essere portatore dell’interpretazione del cambiamento e vi invito ad affrontare insieme le sfide del mondo del lavoro in profonda trasformazione, meno aggrappati a slogan poco rispettosi che sanno più di abitudini consolidate piuttosto che di tutele vere e proprie. Ognuno faccia la propria parte".