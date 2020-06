Polo della Moda: proseguono i lavori. Segretario Lonfernini: "Faro per ridare luce al sistema economico"

Dopo la battuta d'arresto dovuta al Coronavirus, si continua a lavorare a Rovereta per la realizzazione di The Market. Cantieri riaperti già intorno a inizio maggio, con le limitazioni dovute alle regole di quel periodo. Prima della crisi sanitaria, l'obiettivo era aprire entro l'estate 2020. Al momento, difficile pensare al rispetto della scadenza. Nessuna data ufficiale, per ora, dall'organizzazione, ma nel Governo c'è chi guarda al progetto come a “un faro attorno al quale ridare luce al sistema economico”. Così il segretario di Stato al Lavoro, Teodoro Lonfernini. Un progetto con più effetti positivi per Lonfernini: entrate per lo Stato dal punto di vista fiscale, migliore immagine del Paese e risultati a livello occupazionale. Nei mesi scorsi si era infatti parlato della creazione di 500 posti di lavoro.

Nel servizio l'intervista al segretario di Stato al Lavoro, Teodoro Lonfernini