Riforme, Anis chiede una accelerata "serve concretezza"

L'urgenza giustificata dai numeri deve fare confluire al più presto le buone intenzioni nell'avvio delle riforme. Serve una volontà politica che il ritardo con cui i tavoli di lavoro stanno procedendo rischia di sconfessare. Anis chiede un impegno pubblico a Governo alle forze di maggioranza e di minoranza, categorie economiche e organizzazioni sindacali: IVA, Accordo di Associazione all’Unione Europea, riforma delle Pensioni, una seria Spending Review.

“Faro” di tutte queste azioni è e deve essere l’attenzione all’ingente debito contratto verso l’esterno in questi ultimi mesi, che si somma al già consistente indebitamento interno: ogni azione – conclude Anis- dovrà essere misurata e mirata alla sostenibilità di questi prestiti, evitando che si trasformino in mera spesa corrente e il rischio di essere costretti a chiedere ulteriori finanziamenti esterni per ripagare quanti ci hanno concesso fiducia e risorse. È una spirale in cui non dobbiamo assolutamente entrare.

Nel video l'intervista a William Vagnini, Segretario Generale Anis