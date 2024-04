37enne muore annegata a Rimini, giovane ha provato a salvarla

Una donna di 37 anni è deceduta questa mattina sulla spiaggia di Rimini, pare dopo un bagno in mare. È successo al bagno 136 di Miramare intorno alle 10. Sul posto la Capitaneria di Porto, la polizia di stato, i vigili del fuoco e il 118, tutti soccorsi allertati da un uomo che ha tentato di soccorrere la donna. La vittima, nota alle forze dell'ordine per i suoi problemi di tossicodipendenza e residente nel milanese ma di fatto senza fissa dimora, è scesa in spiaggia insieme a un uomo di nazionalità tunisina.

È stato proprio lui il primo a rendersi conto delle difficoltà che la 37enne e si è gettato in acqua per tentare di aiutarla, rischiando a sua volta di essere travolto dalle onde. Ad assistere alla scena alcuni bagnini che hanno dato l'allarme alla Capitaneria di Porto e sul posto è stato inviato il gommone dei militari e allo stesso tempo è accorsa l'ambulanza del 118. Entrambi sono stati portati a riva e soccorsi: i sanitari del 118 le hanno praticato il massaggio cardiaco e usato il defibrillatore ma per lei non c'è stato nulla da fare.

Il pubblico ministero di turno ha disposto l'autopsia sul cadavere.