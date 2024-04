A Rimini 17 interventi delle volanti Polizia al giorno nel 2023

Nello scorso anno 2023, l'ufficio generale prevenzione e soccorso pubblico, la squadra Volanti della Questura di Rimini, hanno svolto 6241 interventi, la maggior parte di questi su chiamata sul numero unico di emergenza 112 ed alcuni di iniziativa del settore. Di questi interventi delle Volanti il 40 per cento è legato alle liti e ai conflitti.



"Sono liti che avvengono nelle strade, nelle piazze, nelle case e nei condomini. Liti che vedono come protagonisti persone in condizioni di disagio per motivi economici per la mancata integrazione e per le conseguenze della dipendenza di sostanze stupefacenti". Lo ha detto mercoledì il questore di Rimini, Olimpia Abbate aprendo i festeggiamenti della cerimonia celebrativa del 172° Anniversario della fondazione della Polizia di Stato al Teatro Galli di Rimini. Il questore, questa mattina, ha valuto prima di ogni discorso rendere omaggio e unirsi al cordoglio dell'Arma dei Carabinieri per la scomparsa dei due giovanissimi carabinieri.



"Sono liti - ha sottolineato il questore - che avvengono nelle strade, nelle piazze, nelle case e nei condomini. Liti che vedono come protagonisti persone in condizioni di disagio per motivi economici per la mancata integrazione e per le conseguenze della dipendenza di sostanze stupefacenti". "Massima attenzione abbiamo riservato al controllo del territorio - ha quindi aggiunto - aumentando il numero delle pattuglie e sperimentando nuovi moduli operativi". Tanti i controlli di polizia amministrativa nelle strutture ricettive e nei locali pubblici, "sempre con la finalità di assicurare il rispetto delle norme di sicurezza".



Misure di prevenzione ugualmente importanti: nel 2023 sono stati emessi 100 misure di fogli di via obbligatori, 52 avvisi orali, due sorveglianze speciali, 19 Daspo urbani. Un impegno particolare ha richiesto anche l'attività a tutela delle fasce deboli "che è la vera piaga di questi anni", ha detto il questore. Nel 2023 sono stati eseguiti dalla Squadra Mobile 27 misure cautelari e 10 provvedimenti di allontanamento nei confronti di soggetti maltrattanti.