Alluvione, Bonaccini: "Massimo impegno per rimborsi"; Spinelli: "Regione faccia la sua parte"

“Vogliamo condividere ogni passo della ricostruzione e delle procedure che dovranno portare all’erogazione dei fondi”: così il presidente Bonaccini nell'incontro in Regione con una ventina di Comitati di cittadini dei territori colpiti dall'alluvione di maggio. Il Presidente dell'Emilia-Romagna ribadisce il massimo impegno affinché sia rimborsato il 100% dei danni. E assicura: “pronti a rivederci a cadenza regolare e già prima della fine dell’anno”.

Tra gli argomenti trattati la messa in sicurezza urgente delle aree a rischio e il sostegno ai piccoli Comuni, che soffrono di insufficienza e inadeguatezza delle risorse. Durante il faccia a faccia anche la tempistica dei lavori. Bonaccini ringrazia i Comitati per la collaborazione: “È importante per le Istituzioni – dice - avere anche un rapporto diretto con chi vive tutti i giorni sulla propria pelle i disagi di quel drammatico evento”.

Intanto la senatrice di Fratelli d’Italia ed ex sindaco di Coriano Domenica Spinelli, rispondendo alle accuse dell'opposizione, ribadisce: “Il Governo e il Generale Figliuolo lavorano pancia a terra per tenere fede all’impegno, preso mesi fa, sui risarcimenti completi a tutta la popolazione danneggiata. Lo testimonia – scrive - il provvedimento presentato dal commissario straordinario alla ricostruzione, e registrato presso la Corte dei Conti. Questa ordinanza, infatti, si concentra sul riconoscimento dei contributi destinati alle attività produttive, fondamentale nel fornire linee guida chiare per iniziare il processo di richiesta di risarcimento. Nonostante i ritardi della regione Emilia-Romagna, che non ha ancora attivato i servizi dedicati – conclude - siamo ad un ottimo punto e siamo quasi alla soluzione”.