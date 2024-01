Alluvione: E-R, conclusi cantieri somma urgenza nel Riminese

Terminati, con gli interventi sui fiumi Uso e Marecchia gli ultimi due lavori di somma urgenza realizzati, nel Riminese, a seguito dell'alluvione dello scorso maggio. Lavori - spiga la Regione Emilia-Romagna - per i quali sono stati investiti, complessivamente, oltre 1,3 milioni. Nel dettaglio, sull'Uso, con un finanziamento di 600.000 euro, si è provveduto in vari comuni, al ripristino e al ri-sezionamento di scarpate e golene fluviali con opere in terra e di difesa spondale. Con altri 740.000 euro si è invece intervenuti su sponde e opere idrauliche del Marecchia nel comune di Verucchio.

Si tratta, osserva la vicepresidente regionale con delega a Protezione civile e Difesa del suolo, Irene Priolo, di "due interventi significativi che hanno permesso di ricostruire e rinforzare argini e difese di Uso e Marecchia, in numerosi comuni.

Nei tempi previsti abbiamo completato, gli interventi di somma urgenza - nove in tutto - avviati nel Riminese dopo l'alluvione di maggio ad opera dell'Agenzia regionale per la sicurezza territoriale e la protezione civile. A questi lavori, del valore di 4,2 milioni, finanziati con fondi regionali e risorse del Commissario - conclude Priolo - seguiranno nuove opere per continuare a prenderci cura del nostro territorio con fondi Pnrr, Fesr, Fsc e altri".



“La conclusione dei lavori sui fiumi Uso e Marecchia chiude il cerchio degli interventi di somma urgenza realizzati nel territorio riminese a seguito dell’alluvione dello scorso maggio. Nove in totale, che hanno riguardato i territori dei comuni di Bellaria Igea Marina, Santarcangelo di Romagna, Poggio Torriana, Verucchio, Casteldelci, Rimini e Coriano; e ancora gli interventi riguardanti i fiumi Marecchia e Conca e i torrenti Uso, Ausa, Marano, Rio Melo, Ventena e Tavollo", scrive Emma Petitti, , presidente dell’Assemblea Legislativa della Regione Emilia-Romagna.