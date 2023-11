Ancona dice addio alla 15enne suicida. Il padre nega le nozze combinate

Ultimo saluto oggi alla camera mortuaria di Ancona alla 15enne bengalese morta nei giorni scorsi dopo un volo dal terzo piano della casa dove abitava con la famiglia. Per quel decesso la Procura di Ancona ha aperto un fascicolo per istigazione al suicidio a carico del padre. Il sospetto è che dietro a quel gesto estremo ci fosse da parte dell'adolescente la paura di un matrimonio combinato nel paese d'origine, il Bangladesh, ipotesi smentita dal genitore. La Procura dei minori aveva disposto il divieto di espatrio per l'adolescente e i servizi sociali avevano attivato un percorso con un consultorio familiare.