Bernhard Scholz: "Partecipazione sentita e numericamente cresciuta: c'è voglia di costruire"

Al termine della 45esima edizione del Meeting per l'amicizia fra i popoli il presidente Bernhard Scholz esprime sentimenti di gratitudine per la partecipazione di quest'anno, aumentata del 10% secondo gli organizzatori, rispetto al 2023. Per il prossimo anno, dal 22 al 27 agosto 2025 sempre nei locali della Fiera di Rimini, avrò come titolo, tratto dai Cori da “La Rocca” di Thomas Stearns Eliot: "Nei luoghi deserti costruiremo con mattoni nuovi".

Nel video l'intervista a Bernhard Scholz, presidente Meeting per l'amicizia fra i popoli