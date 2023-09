Bonaccini, quelle sui Centri di permanenza e rimpatrio sono parole al vento

"Non siamo disponibili a nulla se parliamo di parole al vento. Io sono abituato a discutere di cosa si vuol fare". Così il presidente dell'Emilia-Romagna Stefano Bonaccini a Radio24 rispondendo a una domanda sulla disponibilità della Regione a ospitare un Centro di permanenza e rimpatrio (Cpr) per i migranti. "Questo è il Governo che parla di autonomia - sottolinea - e che sta invece centralizzando tutte le decisioni a Roma senza confronto con gli enti locali". Quelle sui Cpr "al momento sono parole al vento. Per me di Cpr non se ne parla assolutamente".

Intanto sono 171 i migranti sbarcati durante la notte a Lampedusa: 5 i barchini, con a bordo da 15 ad 89 persone, agganciati al largo dalla Guardia di Finanza e Capitaneria di porto. Quasi tutti sono partiti dalla Tunisia. Ieri sull'isola ci sono stati 23 approdi con un totale di 896 migranti; 13 dei quali si sono registrati in serata nel giro di un'ora facendo temere una nuova ondata. All'hotspot, al momento, ci sono 1.761 ospiti, di cui 443 minori non accompagnati. Cinquecento migranti, su disposizione della prefettura di Agrigento, sono già pronti a partire: la polizia li scorterà fino al porto dove verranno imbarcati sul traghetto con destinazione Porto Empedocle.