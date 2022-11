Casamicciola: otto le vittime, prosegue la ricerca dispersi

Sono 8 finora i corpi delle vittime della frana che ha devastato Casamicciola Terme a seguito dell'alluvione di sabato mattina recuperati dalle squadre di soccorritori. L'ultimo corpo recuperato sarebbe quello di un ragazzo di 15 anni. Ci sono ancora 4 dispersi. Il ministro dell'Ambiente e della Sicurezza energetica, Pichetto, sostiene che contro l'abusivismo edilizio "basterebbe mettere in galera il sindaco e tutti quelli che lasciano fare", perché "i sindaci non devono lasciare costruire". Il Cdm ha dichiarato lo stato d'emergenza e disposto un primo stanziamento da 2 milioni. Ancora allerta per il maltempo al Centro-sud.

"Prima diamo dignitosa sepoltura alle, purtroppo, ulteriori vittime e poi parliamo di responsabilità e anche di correttivi perché la normativa attuale ha bisogno di interventi concreti e qualche volta anche radicali". Così il ministro per la Protezione Civile e le politiche del mare, Nello Musumeci, sui condoni concessi in Italia.

Restano per il momento 230 gli sfollati della frana di Casamicciola ma ''non è escluso'' che il numero possa crescere. E' il quadro della situazione fornito dal prefetto di Napoli, Claudio Palomba, nel corso del punto stampa al termine della riunione del Ccs.