Caso “Prime Cleaning”, la Provincia segnala calendario all'Istituto autodisciplina pubblicitaria

Il calendario dell'azienda Prime Cleaning, che ritrae donne-angelo, spesso in sottoveste, prodotte con l'intelligenza artificiale, intente a svolgere faccende domestiche, "è già stato segnalato al competente Istituto di Autodisciplina Pubblicitaria". Lo spiega la consigliera di parità della Provincia di Rimini, Adriana Ventura.

In questi giorni sul tema è scoppiata una polemica: "È stato segnalato a questo Ufficio come il calendario in oggetto rappresenti una forma di pubblicità ingannevole e a sfondo sessuale", fa sapere la consigliera.

La polemica è divampata in particolare dopo che la vicesindaca Chiara Bellini ha accusato il calendario di sessismo, mentre il coordinamento locale di Forza Italia ha difeso l'azienda Prime Cleaning. Mario Erbetta ha infatti parlato di “una splendida realtà imprenditoriale che ha fatto dell'integrazione e della parità la sua bandiera”.

"Senza voler alimentare la polemica", prosegue invece Ventura, "fa riflettere la raffigurazione di una 'angela' con le ali e con l'aspirapolvere in mano che, in sottoveste discinta, pare occuparsi delle pulizie. È evidente come il servizio commerciale che offre l'azienda si riferisca a imprese di pulizie, e difficilmente si può immaginare che le dipendenti di questa azienda possano fornire le prestazioni lavorative in sottoveste".