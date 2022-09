Cesena: imprenditore agricolo si spara davanti alla banca, è fuori pericolo

Non è in pericolo di vita l'imprenditore 64enne che, intorno a mezzogiorno di martedì, a Cesena, si è sparato con una pistola di piccolo calibro davanti ad una banca, in viale Bovio. Si trova all'ospedale “Bufalini” - riporta CesenaToday – ma è fuori pericolo. Uno sparo che ha creato, com'è facile prevedere, grande agitazione tra i cittadini che hanno temuto il peggio. A poca distanza dal luogo dello sparo, la sede dei Carabinieri di Cesena che, appena possibile, ascolteranno l'uomo per capire le ragioni del gesto. Ma la difficoltà a portare avanti un'azienda nel settore agricolo, soprattutto in un periodo non favorevole, e i rapporti problematici con l'istituto di credito sembrano essere le cause più plausibili, considerato anche il punto specifico scelto.