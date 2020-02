Clima: Coldiretti, in Emilia Romagna già le gemme sugli albicocchi

In Emilia-Romagna gli albicocchi hanno già le gemme. Lo segnala Coldiretti, ribadendo che "le elevate temperature confermano l'anomalia di un inverno bollente con una temperatura che fino ad ora è stata in Italia superiore di 1,65 gradi la media storica".

Con il caldo anomalo e la mancanza di pioggia "è già scattato l'allarme in un numero crescente di regioni dove si stanno facendo i conti con la siccità nelle campagne con difficoltà per le coltivazioni e nei pascoli per l'alimentazione degli animali", prosegue Coldiretti, sottolineando che nelle campagne lungo tutta la Penisola si fanno i conti con il clima anomalo che ha mandato in tilt la natura con piante in fiore e allarme siccità: le chiocciole si sono risvegliate dal letargo prima del tempo in Emilia Romagna gli albicocchi hanno già le gemme.