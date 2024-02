Coppia smonta lampione pubblico e lo mette in garage, denunciata

Dopo gli autovelox e i dossi, ora c'è chi se la prende con i lampioni a Led. E' successo in piccolo Comune della Valmarecchia, nel Riminese, dove una coppia di residenti è finita indagata per ricettazione di un lampione dell'illuminazione pubblica. Una lampada di ultima generazione a Led collocata nella pubblica via da meno di un anno. Dopo aver raccolto le lamentele di alcuni residenti preoccupati della scarsa illuminazione pubblica, è stato il sindaco del piccolo Comune a scoprire che il lampione era finito smontato in un garage di una coppia di residenti e a riservarsi di presentare la dovuta denuncia per furto alla competente caserma dei Carabinieri. Con la lampada smontata anche il lampione limitrofo aveva smesso di funzionare lasciando la strada alla penombra nella ore serali. I militari dell'Arma in breve tempo sono risaliti al garage della coppia dove è stato ritrovato il lampione smontato. Recuperata la lampada a Led è stata restituita al Comune mentre i due residenti sono stati denunciati per ricettazione.