Crollo Firenze, sul posto la ministra Calderone: "Qui per dire che il Governo c'è"

"Sono qui per dire che il Governo c'è ed è sensibile al tema della sicurezza sul lavoro": sono le dichiarazioni della ministra del Lavoro, Elvira Calderone, che ha visitato i luoghi interessati dagli avvenimenti. Le ricerche dell'ultimo operaio disperso sotto il crollo del cantiere vanno avanti, ma ancora senza esito. I Vigili del Fuoco stanno utilizzando decine di unità di personale e squadre specializzate nella ricerca tra le macerie. Il cantiere è stato messo in sicurezza e l'area è sotto sequestro. I morti accertati finora sono quattro: due operai nordafricani deceduti potrebbero non essere stati in regola col permesso di soggiorno. La ministra Calderone si dice pronta a introdurre norme più incisive sulla sicurezza.