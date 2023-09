Donna incinta picchiata e perseguitata dall'ex, 35enne arrestato a Rimini

La polizia di Rimini ha messo fine ad una lunga serie di violenze, fisiche e psicologiche, ai danni una 32enne straniera, da anni residente in Riviera. L'aguzzino era il suo compagno, un 35enne rumeno, che in più occasioni le aveva messo le mani addosso. Un clima di intimidazioni che passava anche per il controllo del suo smartphone e dei social. L'ultimo episodio, avvenuto il 29 luglio scorso, ha visto l'uomo non aver alcun scrupolo nemmeno davanti allo stato interessante della donna, presa a calci e pugni al volto, e anche all'addome; una furia che le ha provocato la lacerazione del timpano destro, nonché il timore di non portare a termine la gravidanza. Dopo numerose richieste di aiuto al 112 e la presentazione di una querela, la donna ha visto finalmente il convivente finire in manette al termine delle indagini della Squadra mobile, coordinata dal sostituto procuratore Luca Bertuzzi, che hanno portato all’arresto in esecuzione dell’ordinanza di misura cautelare in carcere emessa a carico dell’indagato dal gip Manuel Bianchi. Un regime di terrore che proseguiva da mesi: l’uomo, stando agli investigatori della Questura, sarebbe arrivato altre volte a mettere le mani addosso alla donna, dandole spintoni, afferrandola per il collo, spaccandole un dente. E minacciandola, anche di morte. Tanto da indurre la donna a trasferirsi a casa della madre, dove però ha continuato a perseguitarla, anche pochi giorni prima dell'arresto.





