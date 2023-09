Dopo di noi, una storia di basket ed il riscatto di una provincia

Sentiamo Giuseppe Augurusa

In copertina braccia alzate, non per esultanza ma per consentire un “canestro di tutti”. “Dopo di noi” non racconta solo una storia di sport, quella di una piccola squadra di pallacanestro nata in un oratorio alla fine degli anni Sessanta, ma il riscatto di una provincia insieme alla scalata del Basket Arese. Lungo il percorso di una delle parabole più sorprendenti del basket italiano, ci sono le storie dei grandi nomi dello sport ma anche l'orgoglio di una piccola città che esce dall'anonimato e si riscopre comunità. Un racconto (edito da Minerva) da conservare, così come vuole il titolo “Dopo di noi”.

Nel video l'intervista all'autore Giuseppe Augurusa