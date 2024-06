Dopo l'aggressione e le tensioni in Parlamento, martedì opposizione in piazza

E' stato un lungo Ufficio di Presidenza, con la visione dei filmati incriminati, culminato con 11 deputati sanzionati, dopo l'aggressione durante la discussione sull'autonomia differenziata. 15 giorni di sospensione al leghista Igor Iezzi, e 7 giorni di stop per i deputati di Fratelli d'Italia Federico Mollicone, Gerolamo Cangiano e Enzo Amich. 7 giorni anche al leghista Domenico Furgiuele, che ha evocato la X Mas: proprio a lui si è rivolto l'ex sindaco di Rimini e deputato Pd Andrea Gnassi, che si è avvicinato al presidente della Camera Fontana per chiedergli, urlando, di intervenire contro il gesto non accettabile. Quando Furgiuele ha negato, Gnassi gli ha risposto: “Rifallo se hai coraggio, non nasconderti, coniglio”. 7 giorni di sospensione anche al deputato del Partito Democratico Nico Stumpo, 3 giorni a Vincenzo Amendola e Stefano Candiani, rispettivamente Pd e Lega, due giorni a Arturo Scotto e Claudio Stefanazzi, entrambi del Pd. 4 giorni anche a Leonardo Donno, il deputato 5Stelle che ha sventolato il tricolore davanti al ministro Calderoli e, colpito, è uscito in carrozzina dall'Aula e portato in pronto soccorso. Anche in Senato tensione sul premierato, tra tricolori e uscite dall'Aula in segno di protesta.

L'opposizione unita si ritroverà in piazza martedì pomeriggio: “Non permetteremo – dicono Pd, 5Stelle, Alleanza Verdi-Sinistra e +Europa – che vengano compromesse l'unità e la coesione nazionale”. E mentre Ilaria Salis, fresca di nomina al Parlamento Europeo, è libera, e tornerà in Italia presumibilmente lunedì, giorno del suo 40esimo compleanno, il presidente della Liguria Giovanni Toti si vede rigettare dal gip l'istanza con la quale chiedeva la revoca degli arresti domiciliari, che proseguono dal 7 maggio per l'accusa di corruzione, voto di scambio e falso.

Nel video l'intervista a Stefano Patuanelli, capogruppo senatori Movimento 5 Stelle