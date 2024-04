Dopo l'escalation in Medio Oriente massima allerta anche in Italia

Nel video Elly Schlein

Grandissima attenzione agli eventi sportivi, raccomanda il prefetto di Roma, Giannini, pensando a possibili rischi attentato, mentre al Viminale il ministro dell'Interno Piantedosi ha riunito il comitato nazionale per l'ordine e la sicurezza pubblica, proprio per valutare il quadro delle minacce ed aggiornare il dispositivo di prevenzione e contrasto. Anche la segretaria del Partito Democratico Elly Schlein, che alla Stampa Estera ha parlato coi corrispondenti stranieri, ha valutato positivamente la riunione d'emergenza del G7 convocata dalla presidente del Consiglio Meloni.

Nel parlare di politica interna ha poi voluto dare una strigliata all'opposizione, nel ricordare che il Pd ha un unico obiettivo, ricostruire una identità comprensibile e forte e costruire l'alternativa a queste destre, dice. E mentre dal Vinitaly la presidente Meloni ricorda che sul terzo mandato, per ora, non c'è una maggioranza parlamentare, ma che è ancora presto per vedere, e che sull'autonomia differenziata non c'è alcuna pressione dal suo esecutivo, il governo nell'Aula della Camera ha chiesto il voto di fiducia sul decreto per il completamento dell'attuazione del Pnrr.

Nel video gli interventi di Elly Schlein, segretaria Partito Democratico