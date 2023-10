Elezioni, a Monza crolla l'affluenza, Adriano Galliani prende il seggio di Silvio Berlusconi

Dalla nostra corrispondente Francesca Biliotti

Slitta alla prossima settimana il decreto energia in Consiglio dei ministri, che si concentra invece sul fisco: l'obiettivo della modifica allo Statuto del contribuente è applicare un principio di proporzionalità alle misure di contrasto dell'elusione e dell'evasione fiscale. Per dipendenti e pensionati semplificazioni in arrivo per la dichiarazione dei redditi, mentre alle imprese che vorranno rientrare in Italia dall'estero, anche da paradisi fiscali, è riconosciuto di uno sgravio del 50%. Niente atti dall'Agenzia delle Entrate dal primo al 31 agosto e dal primo al 31 dicembre: l'Agenzia inoltre dovrà motivare gli atti che invia al cittadino, con dati ed elementi certi e non, come avviene oggi, su elementi di semplice presunzione di comportamento scorretto.

E' stato un fine settimana di elezioni, nella provincia autonoma di Trento il presidente uscente Maurizio Fugatti, Lega, col 50% dei consensi si appresta al suo secondo mandato. Tornata elettorale complicata in Alto Adige, dove il presidente della provincia autonoma di Bolzano Arno Kompatscher e la sua Volkspartei perdono consensi, sotto il 40%, al minimo storico con quasi 8 punti percentuali in meno, sempre più insidiata dalle forze no vax, pantirolesi e di estrema destra di lingua tedesca. Fratelli d'Italia diventa la prima forza di lingua italiana, col 6% dei consensi. Entra la lista dell'ex comandante degli Schützen, che con slogan no vax e anti-migranti conquista due seggi.

A Monza crolla l'affluenza, al voto meno del 20% degli aventi diritto: per assegnare il seggio che fu di Berlusconi netta predominanza di Adriano Galliani, per il centrodestra, su Marco Cappato, tesoriere dell'associazione Luca Coscioni sostenuto anche dal Pd.

Nel video l'intervento di Maurizio Fugatti, presidente provincia autonoma di Trento