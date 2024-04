Elly Schlein alla Stampa Estera: "Col governo in disaccordo su tutto, ma il sostegno sull'attualità internazionale c'è"

Nel video il collegamento dal TG San Marino delle 14. Nella foto Elly Schlein

Inevitabilmente l'aggravarsi della crisi mediorientale coinvolge la politica italiana, ieri la riunione d'emergenza del G7 convocata dalla presidente del Consiglio Giorgia Meloni, con le parti che chiedono di evitare una ulteriore escalation del conflitto, oggi alle 15 il ministro dell'Interno Piantedosi convoca al Viminale il comitato per l’ordine e la sicurezza, coi vertici delle forze di polizia e dell’intelligence, c'è massima allerta in Italia e a Roma in particolare, e stasera alle 20 si riuniranno le commissioni esteri di Camera e Senato, con le audizioni dei ministri Tajani e Crosetto. Alla Stampa Estera questa mattina è arrivata la segretaria del Partito Democratico Elly Schlein, che ha incontrato i corrispondenti esteri, per parlare delle prossime elezioni europee, ma inevitabilmente si è subito focalizzata sull'attualità internazionale, Schlein ha offerto sostegno al governo ed ha trovato importante la riunione del G7 di ieri.

Nel video l'intervento alla Stampa Estera di Elly Schlein, segretaria Partito Democratico