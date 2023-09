Expo-Aid 2023, attesa la premier Meloni. Ministra Locatelli: "Da qui le prossime linee guida sulla disabilità"

Un mondo pieno di energie che meritano di essere conosciute e valorizzate. “Io, persona al centro” il tema portante del primo Expo-Aid, il più grande evento istituzionale, che coinvolge il mondo del Terzo Settore e dell’associazionismo italiano, per parlare di piena attuazione della Convenzione Onu sui diritti delle persone con disabilità, partecipazione alla vita sociale, politica e civile di ogni persona e valorizzazione dei talenti e delle competenze di tutti. Più di 60 le associazioni che il 22 e il 23 settembre, al Palacongressi di Rimini, porteranno le buone pratiche quotidiane che svolgono su tutto il territorio.

Incontra la stampa all'aperto, in piazza Cavour, la Ministra per le Disabilità, Alessandra Locatelli per presentare l'evento insieme all'Assessore Kristian Gianfreda. Alle 12 di venerdì prevista la presenza del Presidente del Consiglio Giorgia Meloni. Annunciati in apertura anche i Ministri dell’Università Anna Maria Bernini e dello Sport Andrea Abodi, insieme al Sottosegretario all’Istruzione Paola Frassinetti.

“A partire da Expo Aid 2023, si scriveranno "le linee guida del prossimo piano operativo nazionale per le persone con disabilità" – ha detto la ministra Locatelli - un piano, però, che vuole essere pratico, più concreto e quindi sul quale dovrà lavorare tutto l'Osservatorio nei prossimi anni".

In programma sei seminari tematici su “Sport, salute, accessibilità universale, turismo e cultura". Ed un evento speciale, la sera del 22, organizzata dall'amministrazione comunale in Largo Boscovich. Sul palco gruppi musicali, ballerini, attori, performers che fanno dell’arte un linguaggio universale.

Nel video le interviste ad Alessandra Locatelli, Ministra per le Disabilità e Kristian Gianfreda, Assessore Politiche per la Salute Comune di Rimini