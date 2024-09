Forlì: escursionista cade per 30 metri in una scarpata

E' precipitato per circa 30 metri lungo una scarpata, riportando ferite giudicate dai sanitari di media gravità. Brutta domenica, quella trascorsa, per un turista milanese, impegnato in una escursione lungo il sentiero del Cammino di Assisi, nel territorio comunale di Premilcuore. Scattato l'allarme, lanciato da alcuni amici del ferito, sul posto si sono portati gli uomini del Soccorso Alpino - Stazione Monte Falco, tra cui un infermiere.

E' stato chiesto l'intervento dell'elisoccorso. Alcuni tecnici hanno imbarellato il paziente e, con la tecnica del contrappeso, lo hanno portato in un luogo favorevole per essere verricellato dall'elisoccorso mentre altri tecnici hanno predisposto il sito per consentire una buona riuscita delle operazioni di recupero. Poco dopo l'elicottero è giunto sul posto per recuperare l'infortunato e trasportalo al Trauma Center di Cesena in codice di media gravità.