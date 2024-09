Forlì: nuovi voli per Sicilia e Grecia nella stagione invernale

L'aeroporto di Forlì rafforza i collegamenti con Sicilia e Grecia. Aumentano i collegamenti Gotofly per Catania, con cinque voli settimanali lunedì, martedì, venerdì, sabato e domenica. Trapani avrà invece due viaggi alla settimana, il martedì e il venerdì. A partire dal 7 dicembre saranno attivi due collegamenti con l'hub di Atene, il martedì e il sabato. Per inaugurare la stagione invernale l'aeroporto proporrà tariffe a partire da 19,99 euro per i voli fra il 1° novembre e il 31 dicembre 2024 sulle rotte per Catania e Trapani, per le prenotazioni effettuate fra il 16 e il 22 settembre.