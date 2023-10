Giorgia Meloni in Senato: "Maggioranza coesa, fatevene una ragione"

Giorgia Meloni

Il Senato approva la risoluzione di maggioranza sulle comunicazioni della presidente del Consiglio in vista del prossimo Consiglio Ue, Giorgia Meloni ne ha approfittato per sgomberare il campo anche da presunti dubbi sulla tenuta della maggioranza, sostenendo che il suo governo ha “un orizzonte di legislatura”. E sulle polemiche scaturite all'indomani del servizio di Striscia la Notizia sull'ex compagno Giambruno arriva anche il sostegno di Marina Berlusconi, che parla di “retroscena inventati. Stimo molto Giorgia Meloni – aggiunge – la trovo capace, coerente, concreta. La apprezzo sul piano politico e molto anche come donna”. A Montecitorio la conferenza dei capigruppo ha stabilito che la proposta di legge sul salario minimo tornerà in Aula il 28 novembre. Guai per il sottosegretario alla Cultura Vittorio Sgarbi, il ministro Sangiuliano ha inviato documentazione all'Antitrust in relazione a presunte consulenze ottenute nell'ultimo anno dal sottosegretario, che assicura di non volersi dimettere. Sarebbe anche indagato per sottrazione fraudolenta al pagamento delle imposte a proposito dell'acquisto di un quadro ad un'asta.

Nel video l'intervento di Giorgia Meloni, presidente del Consiglio, e l'intervista a Francesco Silvestri, capogruppo deputati M5S