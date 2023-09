Imolese creduto scomparso per 10 anni ritrovato in Grecia da "Chi l'ha visto?"

Nessuna sua traccia per 10 anni, poi il ritrovamento grazie a "Chi l'ha visto?". Adamo Guerra, all'epoca della sua scomparsa – il 7 luglio 2013 – aveva 45 anni e, con un biglietto aveva annunciato ai famigliari l'intenzione di mettere fine alla propria vita, facendo riferimento ad un "debito pericoloso". Guerra abitava a Imola con la moglie Raffaella Di Adamo e le figlie, entrambe minorenni, prima dell'improvvisa scomparsa. A Lugo gestiva un negozio di casalinghi. La sua auto venne ritrovata ad Ancona; si riuscì a ricostruire che era salito su un traghetto, con un biglietto di sola andata, per Patrasso. La moglie pensava che si fosse gettato in mare. Ma proprio in Grecia la trasmissione di Rai Tre, andata in onda ieri sera, lo ha trovato, sano e salvo.

Durante la puntata è stato anche mostrato il biglietto d'addio: “Ciao mamma e papà, non avrei mai voluto farvi del male, ma purtroppo è andata sempre male e adesso è arrivato il momento di farla finita. Cercherò di fare bene almeno quest'ultimo passo, per risparmiarvi almeno il dolore del funerale. Mi raccomando solo una cosa, la più importante: date una mano a Raffaella e alle bambine. Io non ci sono riuscito fino in fondo e restano ancora alcuni anni difficili”.

La moglie Raffaella, però, non si era rassegnata, anche dopo che la Procura di Bologna, nel 2015, archiviò il caso. La donna ha poi provato a fare le pratiche per il divorzio, quando fece una scoperta sconcertante. “L'avvocato – ha affermato – mi ha chiamato dicendomi che mio marito non era uno scomparso, ma è vivo, ha fatto richiesta a febbraio 2022 all'Aire di essere un cittadino italiano residente in Grecia”. E così “Chi l'ha visto?” l'ha trovato e ha confermato che Adamo Guerra è vivo. “Per me non è un uomo e non è un padre”, ha concluso la donna.