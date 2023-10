In Consiglio dei ministri la riforma fiscale: sgravi per le imprese che rientrano in Italia dopo averla abbandonata

Dalla nostra corrispondente Francesca Biliotti

Giustifica così la sua presenza da remoto alla manifestazione di Fratelli d'Italia organizzata per celebrare un anno di governo, la presidente del Consiglio Meloni che non si limita a sottolineare come sia fiera di quanto fatto, ma ne approfitta anche per attaccare duramente i suoi avversari. Dopo l'incontro col presidente della Repubblica di Finlandia, nel pomeriggio il Consiglio dei ministri con la riforma fiscale in primo piano: altri due provvedimenti con l'obiettivo di semplificare il sistema tributario.

Si rivedrà così lo Statuto dei diritti del contribuente, che varrà da riferimento in caso di dubbio sulle norme fiscali. Il vice ministro dell'Economia Leo ricorda poi alle imprese che hanno lasciato l'Italia per l'estero, anche in paradisi fiscali, che se rientreranno godranno di uno sgravio del 50%.

Cambia anche il rapporto tra cittadino e Agenzia delle Entrate, con più obblighi per quest'ultima, che dovrà motivare gli atti che invia al cittadino, con dati ed elementi certi e non, come avviene oggi, su elementi di semplice presunzione di comportamento scorretto. C'è poi il capitolo sanzioni, da rivedere sia nel numero sia nel tipo, col vice ministro che annuncia anche una “operazione verità” circa la riscossione: il magazzino delle cartelle esattoriali ha raggiunto livelli abnormi, 1.153 miliardi di euro che non si riscuoteranno mai perché i soggetti sono falliti o deceduti.

Sul tavolo infine anche il nuovo decreto energia che proroga per sei mesi/un anno il mercato tutelato, e prevede un nuovo servizio ad hoc per la fornitura di energia elettrica ai clienti vulnerabili.

Nel video l'intervento di Giorgia Meloni, presidente del Consiglio