Incendio a Coriano, intervento dei Vvf; si stava propagando a un magazzino di solventi

Un incendio, partito da alcune sterpaglie, si era propagato ad un deposito in cui erano stoccati solventi e materiali infiammabili. È accaduto nel pomeriggio di ieri, a Coriano, in via Oscar Romero. Solo il pronto intervento dei Vigili del fuoco di Rimini, intervenuti con tre squadre e cinque mezzi, ha evitato il peggio. Il fuoco, innescato all'erba secca, aveva dapprima coinvolto un canneto per poi raggiungere il magazzino di una ditta nelle vicinanze. La schiuma estinguente utilizzata dai pompieri, impegnati per tre ore, ha spento l'incendio e raffreddato gli armadi che contenevano vernici e solventi.

Nel video le azioni di spegnimento dei Vigili del fuoco di Rimini