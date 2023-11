Infortunio sul lavoro nella tarda mattina di oggi, lunedì 13 novembre a Maiolo in via capoluogo. Per cause ancora al vaglio dei Carabinieri, un operaio di 50 anni è caduto al suolo dal tetto di una azienda. Per i soccorsi ed i rilievi sul posto si sono recati i Carabinieri e la Croce Verde. L'uomo è stato trasportato in elisoccorso al Bufalini di Cesena.