Incidente a Rimini, 5 giovani in ospedale dopo cappottamento

Incidente nella tarda mattinata di giovedì a Rimini. Cinque giovani, a bordo di una Skoda, viaggiavano su via Montescudo quando, per cause ancora al vaglio della Polizia locale, hanno colpito un terrapieno. L'auto si è poi ribaltata finendo cappottata. Secondo una prima ricostruzione, il conducente, neopatentato, pare abbia fatto tutto da solo. Nessun altro veicolo è infatti rimasto coinvolto. Sul posto sono intervenute tre ambulanze e i Vigili del fuoco. I giovani sono stati tutti trasportati in ospedale, fortunatamente non in gravi condizioni. La macchina si è invece distrutta.