Intelligenza artificiale: opportunità o pericolo? Rispondono gli esperti del Festival del Giornalismo di Urbino

le interviste a Lella Mazzoli, Giovanni Boccia Artieri, Giampaolo Colletti, Marisandra Lizzi e Piero Dorfles

Che futuro avranno la lettura e il giornalismo nell'era degli schermi? Parte da questo scenario l'undicesima edizione del Festival del Giornalismo Culturale di Urbino: dal 6 all'8 ottobre in centro storico dibattiti e lezioni con giornalisti, scrittori e scienziati, per comprendere come sta cambiando la nostra percezione del mondo nel 2023.

Tra i relatori Giorgio Zanchini, co-direttore dell'evento, Andrea Vianello, direttore di Rtv, Lucia Goracci e Alessandra Sardoni. Venerdì 6 ottobre, alle 21, a Palazzo Ducale, Serena Dandini con “Lezioni di paradiso”. "Questo festival - spiega Lella Mazzoli, sociologa e condirettrice dell'evento - è connotato dalla presenza di giornalisti ed esperti di diversi settori: dalla lettura all'intelligenza artificiale, fino alla comunicazione generalmente intesa". Si guarda, quindi, al "rapporto tra cultura e informazione generalista". La prima giornata si è aperta, tra gli altri temi, proprio con un focus sull'intelligenza artificiale e ChatGPT: argomento dibattuto, tra chi vede in questi strumenti una risorsa e chi, invece, una minaccia.

Troveremo l'intelligenza artificiale "nei nostri smartphone - prevede il sociologo Giovanni Boccia Artieri - magari come chat automatizzate che rispondono a quesiti. Ed entra nella quotidianità per scrivere cose, quindi sia nel mondo dell'educazione che nelle professioni". Sono le persone che "guidano la rivoluzione tecnologica", afferma Giampaolo Colletti, giornalista ed esperto di comunicazione. E' necessario "usare metodo, capire che si tratta di un supporto, ma la vera differenza, poi, la fa la mediazione umana". "Sta a noi umani decidere i limiti e le opportunità che possiamo trarre da queste potentissime forme di intelligenza. La regolamentazione è fondamentale", sottolinea Marisandra Lizzi, giornalista ed esperta di comunicazione. "L'intelligenza artificiale - commenta il critico letterario Piero Dorfles - può essere usata in modo straordinario per aiutarci e, come tutti i nuovi mezzi, deve essere utilizzato con cautela".

La giornata di sabato 7 ottobre si svolgerà a Palazzo Ducale: in mattina la lectio magistralis della scrittrice Rosella Postorino, per proseguire, fino a sera, con panel sull'architettura, l'arte, la "democrazia informata" e su modi e mezzi per leggere le notizie e gli approfondimenti.

Nel servizio le interviste a Lella Mazzoli (sociologa e condirettrice del festival), Giovanni Boccia Artieri (sociologo), ai giornalisti ed esperti di comunicazione Giampaolo Colletti e Marisandra Lizzi e a Piero Dorfles (giornalista e critico letterario)