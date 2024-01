La Giornata della Memoria al Quirinale, Mattarella cita Primo Levi

Nel video gli interventi di Sami Modiano, superstite dell'Olocausto; Noemi Di Segni, presidente comunità ebraica; Sergio Mattarella, presidente della Repubblica

Le massime cariche dello Stato, a partire dal presidente della Repubblica Sergio Mattarella, dalla presidente del Consiglio Giorgia Meloni e dai presidenti di Camera e Senato Lorenzo Fontana e Ignazio La Russa, hanno preso parte al Quirinale alla cerimonia per il “Giorno della Memoria”, per ricordare quando il 27 gennaio 1945 le truppe dell'Armata Rossa liberarono il campo di concentramento di Auschwitz, sancendo la fine dell'Olocausto.

Presenti anche i ministri e i vertici della comunità ebraica Victor Fadlun, Noemi Di Segni, Antonella Di Castro e Mario Venezia. Presente anche Sami Modiano, superstite dell'Olocausto, che ha risposto alle domande dei giovani, ricordando che fino a pochi giorni fa ha accompagnato 400 persone ad Auschwitz e Birkenau. La presidente Noemi Di Segni ha espresso preoccupazione.

Anche il presidente Mattarella ha fatto riferimento all'attualità, “la strage del 7 ottobre replica gli orrori della Shoah”, ha sottolineato, ha citato Primo Levi: "L'Olocausto non si può scindere dal regime fascista" e, dopo aver parlato delle “ignobili leggi razziste” volute proprio dai fascisti, ha ribadito che “il culto del capo è stato un virus micidiale”. C'è anche la questione delle manifestazioni indette proprio domani in favore della Palestina.

Il Dipartimento pubblica sicurezza ha inviato una circolare ai questori per valutare lo spostamento delle manifestazioni in una data diversa dal 27 gennaio, che coinciderebbero proprio con la Giornata della Memoria. La comunità ebraica di Roma ringrazia, “evitato oltraggio a questa giornata”, scrive, ma dal Collettivo “Cambiare Rotta” della Sapienza fanno sapere che il corteo a Roma si terrà comunque, perché, dicono “il nuovo genocidio è in Palestina”.

Nel video gli interventi di Sami Modiano, superstite dell'Olocausto; Noemi Di Segni, presidente comunità ebraica; Sergio Mattarella, presidente della Repubblica