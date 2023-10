La Luna veste Prada: il marchio italiano per le nuove tute della Nasa

Axiom Space, leader del settore spaziale e ideatore della prima stazione orbitale commerciale, annuncia oggi la collaborazione con Prada per le nuove tute della NASA destinate alla missione lunare Artemis III. La missione, prevista per il 2025, sarà il primo sbarco sulla Luna con equipaggio dai tempi di Apollo 17, che risale al dicembre 1972, ma sarà anche il primo a portare una donna su questo satellite.

Durante l'intera progettazione, i team di Prada e di Axiom Space lavoreranno fianco a fianco per sviluppare soluzioni innovative in termini di materiali e di design in grado sia di fornire protezione sia di rispondere alle sfide di un ambiente unico come quello lunare. "Il know-how di Prada in materie prime, tecniche di produzione e design -ha dichiarato Michael Suffredini, CEO di Axiom Space -ci consentirà di applicare tecnologie avanzate per garantire il comfort degli astronauti sulla superficie lunare, tenendo in considerazione anche quei fattori umani tanto necessari quanto tutt'ora assenti nelle tute spaziali tradizionali".

La tuta AxEMU - spiega una nota di Prada- fornirà agli astronauti potenzialità ancor più avanzate per esplorare lo spazio, offrendo al contempo alla NASA la possibilità di sfruttare i sistemi commercialmente sviluppati e di cui l'essere umano ha bisogno per accedere, vivere e lavorare sulla Luna e intorno ad essa. Le tute sono un'evoluzione del modello Exploration Extravehicular Mobility Unit (xEMU) della NASA e sono pensate per garantire una maggiore flessibilità e protezione in un ambiente ostile, oltre a essere dotate di strumenti specializzati per l'esplorazione e per le attività scientifiche.