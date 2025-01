Meloni incontra Trump a Mar-a-Lago: confronto su Ucraina, dazi, energia e Cecilia Sala

La premier italiana Giorgia Meloni ha compiuto una visita lampo a Mar-a-Lago, residenza di Donald Trump in Florida. Arrivata senza preavviso, Meloni ha trascorso poche ore discutendo temi cruciali come dazi, energia, Ucraina e il caso di Cecilia Sala, giornalista italiana detenuta in Iran.

L'incontro, organizzato con il supporto di Elon Musk, ha visto la partecipazione di figure chiave della futura amministrazione Trump, tra cui Marco Rubio e Scott Bessent. Secondo il New York Times, Meloni avrebbe cercato di mediare le tensioni tra Trump e altri leader europei, rafforzando il suo ruolo come possibile alleata di riferimento dell'ex presidente negli equilibri transatlantici.

Trump ha elogiato Meloni, definendola una "leader fantastica" che "ha preso d'assalto l'Europa". La visita ha incluso anche la première di un documentario legato ai ricorsi delle elezioni americane del 2020, sottolineando la sintonia politica tra i due leader.

Il blitz di Meloni, accolto con entusiasmo anche da Rubio, punta a consolidare il legame tra Italia e Stati Uniti.