Meloni smentisce scontro col Quirinale: "Le mie parole erano indirizzate alla sinistra"

La Presidente del Consiglio Giorgia Meloni, prima di rientrare dalla doppia missione negli Stati Uniti e in Canada, come presidente del G7, ha rilasciato una dichiarazione sui suoi rapporti con il Presidente Sergio Mattarella. Nei giorni scorsi la premier aveva detto: "È pericoloso se le istituzioni tolgono il sostegno alle forze dell'ordine" e secondo alcuni era una frase rivolta al Quirinale, mentre la Meloni precisa che invece era indirizzata alla sinistra in Parlamento che non difende mai le forze dell'ordine.