Impatto violento fra due auto questa mattina a Miramare, in Viale Cavalieri di Vittorio Veneto, attorno alle 12. Una Panda e una Fiat 500 stavano entrambe procedendo in direzione mare, quando si sono scontrate per ragioni da accertare. Nell'impatto la Fiat si è cappottata e a donna alla guida ha riportato ferite importanti. Il 118 è intervenuto prontamente per il trasporto all'Ospedale Infermi di Rimini. Per i rilievi è intervenuta la Polizia Municipale.