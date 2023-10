Modena: donna accoltellata alla gola dal figlio 13enne

Una donna di 45 anni è stata accoltellata alla gola dal figlio 13enne questa mattina in un paese della provincia di Modena. In un primo momento le condizioni della vittima dell'aggressione domestica sembravano particolarmente critiche, ma stando alle ultime notizie che si hanno in merito, la 45enne non sarebbe in pericolo di vita. Sul posto è intervenuto l'elisoccorso del 118, un'ambulanza ed i Carabinieri. Proprio la ricostruzione dell'accaduto individuerebbe nel giovane l'autore dell'accoltellamento. In corso accertamenti per definire una dinamica dei fatti intorno alla quale vige il massimo riserbo, essendo coinvolto un minorenne. La 45enne attualmente è al Policlinico di Modena, la prognosi è di venti giorni.